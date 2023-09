Faustão tem alta após internação para avaliar transplante de coração

A alta médica de Fausto Silva foi assinada pelo cardiologista Fernando Bacal, o cirurgião cardiovascular Dr. Fábio Antônio Gaiotto e o diretor médico Dr. Miguel Cendoroglo Neto.

O que aconteceu:

Faustão recebeu o novo coração no dia 27 de agosto, em uma cirurgia realizada sem intercorrências, após a equipe transplantadora do paciente que ocupava o topo da lista recusar o órgão.

Apresentador foi para o quarto um dia antes de receber alta. "Permanece com função cardíaca normal e sem evidências de rejeição do órgão", informou o hospital, por meio de boletim médico divulgado no sábado (9).

Faustão deixou o hospital no domingo (10), após 36 dias internado. "O paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco", comunicou o Hospital Israelita Albert Einstein.

Faustão falou pela 1ª vez fora do hospital

O apresentador divulgou vídeo gravado em sua casa, em São Paulo, em que agradeceu o carinho do público. "Alô, galera. Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade, de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida", começou.