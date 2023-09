Kayky Brito recebe alta: o que falta a polícia esclarecer do acidente?

Kayky Brito, 34, recebeu alta médica da UTI, na última sexta-feira (22), e agora inicia nova etapa da recuperação do atropelamento sofrido no Rio de Janeiro no quarto do hospital Copa D´Or.

Em paralelo a recuperação, a polícia trabalha na investigação do acidente. Eles aguardam um laudo da perícia para analisar se o motorista de app Diones da Silva estava dentro da velocidade permitida ou não.

Splash buscou especialistas para entender como pode ser o desfecho do caso Kayky Brito. O que acontece se laudo apontar velocidade acima do permitido? E se o motorista estava dentro da velocidade permitida, conforme apontam testemunhas e câmeras de segurança?