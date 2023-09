Dani Lima critica Nikolas Ferreira na GloboNews: 'O que ele fez é nojento'

A jornalista Daniela Lima comentou ao vivo a decisão da justiça de tornar o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) réu por transfobia. Ele expôs uma aluna que usava o banheiro feminino em uma escola de Belo Horizonte.

O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Fazer o que ele fez com uma menor de idade é subir em cima de cadáver para fazer palanque político. É nojento. Isso é covarde

Daniela Lima

Ela dividia tela com as jornalistas Camila Bonfim e Leilane Neubarth no programa Conexão GloboNews, exibido na manhã de hoje. "O que ele está fazendo estimula novas matanças, novos crimes contra transexuais", completou Leilane