DJ expõe traição de Cantillo, jogador do Corinthians: 'No apartamento dele'

O nome do jogador Victor Cantillo, jogador do Corinthians, ficou entre os assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) após um vídeo viralizar na rede social. No registro, a DJ Monaliny Soares aparece de roupão na casa do meio-campista em uma suposta traição.

"Jogador do Cortinthians, Cantillo, não se importou muito em me levar para a casa dele com tudo da esposa", diz a legenda do vídeo publicado originalmente no Kwai, mas que viralizou no X hoje.

O vídeo viral mostra a DJ na sala da casa do jogador do Timão com pertences pessoais e fotos da família. O atleta colombiano é casado com Geraldine Pineda Herrera e pai de dois filhos.