Quais as chances de Fernanda Torres vencer o Oscar de melhor atriz?

Fernanda Torres, 59, foi indicada ao Oscar de melhor atriz por sua atuação como Eunice Paiva em "Ainda Estou Aqui". Ela é apenas a segunda brasileira a conseguir uma indicação no maior prêmio de cinema do mundo, atrás de sua mãe, Fernanda Montenegro, 95, por "Central do Brasil".

Ela pode ser a primeira atriz latina a vencer na categoria. Em 97 anos de Oscar, nenhuma mulher latino-americana venceu o prêmio de melhor atriz principal. Em 1962, a porto-riquenha Rita Moreno foi a primeira mulher latina a vencer um Oscar, na categoria de melhor atriz coadjuvante.

Torres concorre com as atrizes Cynthia Erivo, de "Wicked"; Karla Sofia Gascón, de "Emilia Pérez"; Mikey Madison, de "Anora"; e Demi Moore, de "A Substância". O que você acha sobre as chances de Fernanda Torres no prêmio que será dado no dia 2 de março? Vote na enquete UOL: