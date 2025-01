'Os evangélicos adoram Tieta': autora avalia volta da novela após 35 anos

Ana Maria se recorda que o sucesso de "Tieta" pesgou todo de surpresa. "Ninguém imaginava que a novela teria a proporção que teve", conta. "Eu não conseguia ir ao cabeleireiro, porque os funcionários do salão sabiam que eu escrevia "Tieta" e me perguntavam milhões de coisas. Não eram só os atores que eram assediados."

Para ela, a repercussão de "Tieta" se deve à forma como a novela foi escrita. "Tieta era uma novela que poderia ser vista pela família inteira. As partes mais pesadas eram tão subliminares que os adultos entendiam, mas as crianças, não", analisa. "E o tom de farsa que nós adotamos ajudava a não ofender ninguém."

Ana Maria tem assistido à reprise e comenta que está surpresa por ver capítulos sendo exibidos praticamente na íntegra. "Achei que iam cortar bastante a novela, mas até agora achei a edição bem tranquila." A autora esperava uma intervenção maior em "Tieta" por notar um "encaretamento" do público por conta do aumento de número de evangélicos no país. "A Globo não quer perder esses espectadores", diz. "Se bem que os evangélicos adoram 'Tieta' por causa daquela sacanagem que fazíamos com os católicos, mostrando as beatas pecadoras."

Outra parcela do público que Ana Maria acredita que "Tieta" tem potencial de atrair são os jovens. "Tieta é uma novela que vai trazer jovens de volta para a TV aberta, porque ela é leve, fictícia, tem um mundo engraçado e diferente. O jovem gosta disso."

Ana Maria, que foi uma das responsáveis por implementar o projeto de "Malhação" e escreveu algumas temporadas da novela, lamenta que a Globo tenha acabado com o programa. "'Malhação' não era só visto por adolescentes. Pais e avós também acompanhavam e, muitas vezes, eu vi em grupos de discussão, depoimentos de adultos falando que só conseguiram tocar em certos assuntos com os filhos por causa de 'Malhação'", recorda a autora. "Sem "Malhação" também perdemos o principal produto que preparava jovens talentos para trabalhar na TV."