Apesar de hipnotizante, série erra ao ignorar vida pessoal de Ayrton Senna

Fazer biografias no audiovisual é uma das tarefas mais ingratas, pois corre-se sempre o risco de não conseguir dar conta da complexidade da personalidade retratada ao condensar sua trajetória em poucas horas. Esse trabalho se torna ainda mais complexo quando o biografado é o ídolo de um país, uma referência em sua área de atuação, que se tornou uma lenda por causa de seus feitos e conquistas —e permanece vivo na memória afetiva do povo.

A extraordinária minissérie "Senna", da Netflix, entrega ao espectador uma produção impecável que dá a dimensão da importância de Ayrton Senna no esporte e na vida dos brasileiros. Por mais que saibamos do final trágico, é impossível acompanhar os seis episódios da produção e não se ver arrebatado pela paixão e pela determinação do piloto. A veracidade das cenas das competições de automobilismo, conduzidas com precisão pela direção da minissérie, somada à intensidade com que Gabriel Leone interpreta Ayrton Senna empolga até o menos esportista dos espectadores. Ver a evolução profissional do piloto não é apenas catártico, mas também renova nossa autoestima de ser brasileiro.

Com uma produção irretocável da Gullane, "Senna" é muito eficiente em apresentar o ídolo às gerações que não tiveram o privilégio de acompanhar sua carreira. Os roteiros escritos por Álvaro Campos, Álvaro Mamute, Gustavo Bragança, Rafael Spinola e Thais Falcão geram uma emoção genuína ao construir o piloto como um herói com falhas e virtudes e evitam o erro mais comum das biografias audiovisuais, o endeusamento do protagonista. Sob a ótica de sua paixão pelo automobilismo, é possível entender algumas características da personalidade do homem por trás do profissional, o que aproxima Ayrton Senna do público.