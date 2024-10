Cid Moreira dificilmente teria espaço no jornalismo de hoje

Um dos mais famosos e mais longevos âncoras do Jornal Nacional, Cid Moreira, que faleceu na última quinta-feira (3), faz parte do imaginário do brasileiro. Quem não o acompanhou entre o fim dos anos 1960 e meados da década de 1990 como um dos titulares do telejornal mais visto da TV brasileira, certamente foi impactado por sua voz potente, que narrava quadros e reportagens do Fantástico, como as apresentações do mágico Mister M.

Muitas vezes apontado como um dos rostos do jornalismo televiso, um perfil como o de Cid Moreira dificilmente encontraria espaço na apresentação dos noticiários nos dias de hoje. O ex-âncora do Jornal Nacional fez carreira nos telejornais numa época em que uma boa voz contava mais do que a experiência com o fazer jornalístico para estar à frente de uma bancada.

Na última década, ganhou força entre as emissoras a contratação de profissionais experientes, que passaram por grandes redações de veículos impressos e que sabem apurar e fazer fontes, dois elementos básicos para o sucesso de qualquer repórter. Nomes como Renata Lo Prete, Natuza Nery e Andreia Sadi, que hoje brilham nos canais do Grupo Globo, e Débora Bergamasco, da CNN, tiveram uma longa e bem-sucedida carreira na imprensa escrita antes de se transferirem para a TV.