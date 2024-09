BBB sem camarotes? Ideia tem tudo para ser um tiro no pé da Globo

No início do ano, quando a Globo revelou que haveria apenas 6 celebridades no elenco do BBB 24, foi inevitável não questionar: será o fim da era dos camarotes no reality show mais assistido do país? Iniciada na 20ª edição do BBB, a participação de "famosos" reacendeu o interesse do público em torno do programa, que vinha de uma malsucedida 19° temporada, e o reality show voltou a dominar os assuntos das rodas de conversa e ganhou mais espaço na mídia. Manu Gavassi, Babu Santana, Rafa Kaliman, Petrix Barbosa, Pyong Lee e Bianca Andrade conseguiram conduzir a narrativa do programa, alternaram o protagonismo com anônimos carismáticos e bancaram os conflitos sem medo de se expor.

Para a surpresa de todos, boa parte dos desentendimentos do BBB 24 envolveram (muitas vezes, involuntariamente) os camarotes. As falas equivocadas e preconceituosas de Rodriguinho, a variação de humor de Vanessa Lopes, a desconfiança exagerada de Wanessa Camargo e de Yasmin Brunet em relação a Davi, e as fofocas de MC Binn foram responsáveis por turbinar a narrativa do programa e deram origem a várias tretas, que geraram discussões foram da casa.

Por isso, o rumor de que a Globo pretende abrir mão de participantes famosos no BBB 25 surpreende. Embora algumas escolhas de celebridades para integrar o elenco do Big Brother Brasil tenham sido desastrosas, como é o caso de Tiago Abravanel e de todos os camarotes do BBB 23, em geral, o saldo de ter rostos conhecidos pelo grande público é positivo. Ter famosos entre os confinados gera um burburinho e um interesse em torno do programa muito maior e é inegável que há uma curiosidade para acompanhar os perrengues e as privações de pessoas que gozam de inúmeros privilégios na vida real.