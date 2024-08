Casais gays fazem sucesso nas redes sociais mostrando rotina com filhos

Com a chegada de Davi e Sarah em suas vidas, em abril de 2019, Paulo e Tiago pouco postavam conteúdo sobre os filhos nas redes sociais. "Tínhamos uma resistência de mostrar a vida das crianças na internet", lembra Tiago. "A gente sabe como é nosso país. Preferimos preservá-los até para entender nossa paternidade."

A rede social só ganhou espaço na rotina da família Tardivo Pessoa na pandemia. Trancados em casa, Tiago criou uma conta no TikTok para Sara gravar vídeos e se distrair. O terceiro vídeo que ela fez junto com os pais viralizou e, em uma semana, eles saíram de zero seguidores para 200 mil. "Por causa desse vídeo, recebemos muitas mensagens de família perfeita, o que nos incomodou, porque não queremos vender essa imagem", afirma Tiago.

Com a popularidade nas redes sociais e o crescente número de seguidores, as marcas buscaram a família para fazer publicidade. "Nesse momento, a gente vivia uma situação super delicada. Estávamos com aluguel atrasado, não tínhamos dinheiro para fralda do Davi e chegamos a racionar o que tinha no armário. Produzir conteúdo para marcas foi o que nos salvou", revela Paulo.

Com 1 milhão de seguidores no TikTok e mais de 613 mil no Instagram, Paulo e Tiago contam que 75% do público que os acompanha é de mulheres, que se identificam com os perrengues que eles passam por serem pais de duas crianças, e que há uma parcela de pessoas acima dos 60 anos, que diz que passaram a ver famílias homoafetivas como naturais por causa dos vídeos do casal. "No meio de tanta resposta positiva, haters também aparecem, claro", diz Tiago. "Recebemos desde ameaça de morte ou comentários como 'Cadê a família que não estou enxergando?' Respondemos tudo isso com amor e deboche. Seria burrice entrar no mesmo mood dos haters!"

Apesar de gravarem com os filhos, Tiago ressalta que só posta vídeos após consultar Sara, de 11 anos, e Davi, de 6 anos. "Eles precisam nos dar o aval para aparecer nas nossas redes sociais. Afinal, eles são indivíduos com vontades próprias e nós respeitamos o que cada um pensa."

Paternidade com leveza e bom humor

Os influenciadores Rafael Cesar e Luís Henrique Vieira com o filho Kauan Imagem: Arquivo pessoal

Acostumados com o universo de redes sociais, o casal de criadores de conteúdo Rafael Cesar e Luís Henrique Vieira se viu diante de um impasse quando conseguiram a guarda de Kauan: mostrar ou não mostrar que agora eles eram pais de um menino de 6 anos? Até eles postarem o primeiro vídeo contando aos seguidores que agora eles eram pais, foram três meses de muita conversa entre o casal e de muita observação de Kauan para saber se o garoto se sentiria confortável em aparecer na internet. "Em 2020, quando começamos a fazer esse tipo de conteúdo quase não havia famílias homoafetivas na internet", lembra Rafa. "Queríamos retratar de forma leve que dois homens podem ter filhos assim com os heteros fazem."