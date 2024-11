Sonho, fantasia e realidade: Cartarescu é um autor que merece sua atenção

Qualquer tentativa de condensar o romance numa breve apresentação está fadada ao fracasso. Talvez até deponha contra a obra, pois não está no enredo seu grande trunfo. Mas vamos lá.

Professor de ensino público e escritor arruinado após ter seus versos achincalhados num sarau, o narrador repassa momentos de sua vida enquanto fustiga feridas, compartilha desgostos e expurga frustrações.

Faz isso morando numa curiosa casa em forma de navio construída por um sujeito extravagante sobre um gerador de campo magnético. Fica na Bucareste do período comunista, cenário preferido do autor. Com o virar das páginas, "Solenoide" ergue um monumento à desilusão, à descrença, à amargura, ao ressentimento e ao autoflagelo. Um trecho:

"Em centenas de noites de insônia depois, ruminei o mesmo roteiro rocambolesco: persegui e puni todos os que avacalharam meu poema e destruíram minha vida. Ao longo de tantos anos, porém, tenho me vingado sobretudo de uma única criatura que, travada e impotente, mero modelo anatômico vivo, feito para tortura, foi confiada a minhas mãos para sempre: eu mesmo."

Não digo mais porque, apesar da empolgação com a leitura, estou ainda no começo de "Solenoide", ali pela página cento e tanto. Fico tranquilo para escrever a respeito da qualidade de Cartarescu principalmente pela leitura de seu livro anterior, "Nostalgia" (também Mundaréu, tradução do Klabin), talvez a melhor porta de entrada ao universo do autor.

É daqueles livros que nos fazem agradecer por sermos leitores. São cinco histórias diferentes que, segundo a classificação do próprio autor, integram um romance. Podemos acreditar nele, mas também podemos pensar na obra como uma sequência de contos ou novelas que de alguma forma se resvalam ou se entrelaçam pela ambientação, pelos personagens, pelos temas.