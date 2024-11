Diário aproxima leitor da carnificina provocada por Israel na Palestina

Os ataques não cessaram com o passar dos dias. Pelo contrário. Com ondas tétricas de violência, destruição e morte, superaram as piores expectativas. Pelo diário de Abu Saif presenciamos cidades sendo varridas do mapa e cidadãos indefesos perdendo suas casas, suas esperanças, suas vidas.

São famílias que dormem em lugares diferentes para, em caso de ataque, não morram todos de uma só vez. Cabe ao acaso fazer com que alguns escapem dos bombardeiros. Outros assumem o desejo de, pelo menos, morrer inteiro, sem ter o corpo destroçado. Há quem pense já estar morto.

Conforme o número de amigos e familiares assassinados só aumenta, a vida, enquanto resiste, passa a ser regida pela busca por comida, água e abrigo. Na rua, um pedaço de cérebro cercado por gotas de sangue no chão impressiona. Com o avançar das semanas, entretanto, tornam-se mais frequentes cenas dantescas, como uma estrada ladeada por corpos apodrecendo, cabeças degoladas, pedaços de gente.

"Hoje em dia, é perigoso ficar na janela, pois os atiradores de elite podem acertá-lo por diversão", relata o autor numa das entradas do diário. É uma passagem que simboliza a perversidade dos militares inimigos, que muitas vezes parecem matar e destruir simplesmente porque querem, porque o poder lhes permite.

É preciso ser muito cruel e indiferente para ver as notícias sobre Gaza e não questionar: como pode o mundo permitir um horror desses? O autor faz a mesma pergunta para depois demonstrar a legítima revolta com a inação da ONU, do governo de outros países, da imprensa internacional.

Faz falta termos contato mais próximo com as histórias das pessoas assassinadas, detonadas, explodidas na Palestina. Conhecer os seus sonhos, seus amores, os planos interrompidos pelos fuzis e foguetes ou acossados pela maneira como Israel os isola do restante do mundo.