Felipe Neto: 'Não podemos tratar o livro como uma coisa elitizada'

"Não podemos tratar o livro como uma coisa elitizada, intocável. A literatura não tem que ser tratada como hábito, a leitura tem que ser tratada como hobby e paixão. A gente precisa vender isso para as pessoas: que nos livros elas vão encontrar prazer".

Conheço o trabalho de Felipe Neto já faz uns 15 anos, desde de que ele despontou com os vídeos do canal Não Faz Sentido. É impossível alguém que trabalha com internet não acompanhar, de alguma forma, a sua trajetória.

Aos 36 anos, hoje, seu canal no YouTube conta com mais de 50 milhões de inscritos e é apenas uma das atividades de Felipe, que se transformou num empresário com interesse em diversas áreas, principalmente, da comunicação.