'Mãezinha': leia trecho inédito do romance vencedor do Prêmio Caminhos

Os livros inscritos primeiro passaram por subcomissões formadas por Ana Lima Cecilio, Bethânia Pires Amaro, Caê Guimarães, Carlos Eduardo Pereira, Jéssica Balbino, Marcos Peres e Márwio Câmara. Depois dessa avaliação inicial, 20 títulos foram selecionados para que a comissão final, formada por Micheliny Verunschk e Marcelo Moutinho, decidissem para quem iria o prêmio.

Como escrevi em outra ocasião, olhar para quem julga é fundamental para compreender um pouco melhor por que certos livros, não outros, ficam com a honraria. Vale para o Caminhos, vale para qualquer premiação literária.

Saber quem está por trás do prêmio também é importante. O Caminhos foi criado pelo escritor e produtor cultural Henrique Rodrigues, nome central do Prêmio Sesc de Literatura até o começo do ano.

Não por acaso, o novo reconhecimento tem estrutura bem semelhante ao prêmio mais antigo, hoje com a credibilidade abalada após o imbróglio provocado por gente que se espantou com uma leitura do romance "Outono de Carne Estranha", de Airton Souza.

Além da publicação de seu livro e de R$ 5.000 de adiantamento, a vencedora do Caminhos receberá mentoria sobre a carreira na escrita e o mercado literário. Para a edição do ano que vem, Henrique estuda ampliar a premiação para também contemplar livros de contos.

Leia um trechinho de "Mãezinha", de Izabella Cristo, disponibilizado com exclusividade para a Página Cinco: