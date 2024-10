Misericórdia: Lídia Jorge e a busca pela vida quando a morte se aproxima

Também cometem atos estúpidos e odiosos. São capazes de ofender, de maltratar e de matar por capricho. Destilam homofobia e xenofobia principalmente na relação com os cuidadores. Uma das camadas de "Misericórdia" é como portugueses, especialmente os mais velhos, se relacionam com imigrantes latino-americanos e de origem árabe.

É um romance com pessoas na iminência da transição definitiva de suas vidas e que também vivenciam mudanças drásticas na realidade, principalmente quando a pandemia de covid-19 faz com que a reclusão se torne ainda maior. Nesta altura, Lídia tropeça em algumas comparações descabidas e em passagens arrastadas que prejudicam o ritmo da segunda metade da obra.

Dona Alberti tem familiares por perto. Com a filha, discute sobre o trabalho e a arte. Se incomoda com os livros publicados pela moça. Lhe aconselha a mudar os finais, escrever de outra forma para, quem sabe, ter mais leitores. Que passe a contar histórias dos fortes, dos heróis, daqueles que vencem.

Se talvez falte a Alberti uma compreensão maior do que pode ser belo na arte, é justamente a beleza que ajuda a dar cor a parte de seus dias no Hotel Paraíso. Chega a pedir: "Inimiga morte, detém-te aí, na porta de entrada, já que a imagem do sargento vem acenar com a vida".

E esse é um dos maiores méritos de "Misericórdia". Mostrar como a beleza, o desejo, o sexo (estes numa investida bem-vinda e talvez surpreendente da autora) nos ajudam a manter a noite distante. Nos levam a fazer o possível para postergar a última visita, o momento de sucumbirmos à escuridão.

"A beleza, venha de onde vier, quando não cura e não salva, ao menos ilude a alma." E já é muito.