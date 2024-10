A pergunta que surge dos números: homens são alérgicos a livros?

Daí que chama a atenção, mas não chega a causar surpresa um dos números da última Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que aconteceu há algumas semanas. Nos dez dias de evento, passaram pelo Anhembi 722 mil visitantes, um público quase 10% maior do que a última edição, em 2022.

A maior parte dessas pessoas, 43,3%, tinha entre 18 e 24 anos. A quantidade de gente entre 25 e 29 anos foi parecida com a do povo entre 30 e 39 anos: 18,6% a 17,1%. O pessoal na faixa dos 40 representaram 13,8%. Na faixa dos 50, 5%. Acima dos 60, 2,2%.

E, segundo levantamento feito pela própria Bienal, a imensa maioria desses visitantes era formada por pessoas do gênero feminino. 68,8% de quem esteve passeando pelos estandes de editoras e livrarias se identificaram dessa forma, enquanto a opção "masculino" ficou com apenas 28,5% (1,2% citou "outros" e 0,5% preferiu não responder).

Não por acaso, a Rocco, só para ficarmos num exemplo, apurou que 90% dos livros vendidos em seu estande dominado por romantasia e ficção coreana foram escritos por autoras.

Apostaria que, pensando num outro ponto, a presença da minoria masculina tenha sido mais intensa nos espaços de coaches da vida. Quando Pablo Marçal esteve pelo Anhembi, sobretudo rapazes cercaram e bajularam o sujeito.

A pesquisa Panorama do Consumo de Livros de 2023, feita pela Nielsen BookData a pedido da Câmara Brasileira do Livro, tem dados que seguem a mesma toada, ainda que com discrepância menor. Aponta que as mulheres, 51% da população, representam 57% dos compradores de livros no país.