João do Rio contra as pessoas esnobes

João do Rio subia o morro e perambulava por favelas que começavam a despontar na cidade. Numa dessas, ficou impressionado com o "caminho bordado de águas empoçadas, por onde vão negras maltrapilhas, moleques desnudos, tipos suspeitos, de lenço no pescoço. É impossível imaginar que ali, no centro da cidade, habite gente tão estranha e com vida tão própria".

Mas o que me chamou mesmo a atenção ao passear pelos dois livros de João do Rio foi notar quem em ambos há crônicas diferentes em que o autor vocifera contra o esnobismo. Constava que a cidade possuía uma coleção crescente de esnobes e chegou a listar traços para identificá-los - reverenciar apenas quem já está sendo elogiado pelos outros, por exemplo.

"De todos os idiotas são os mais inofensivos", escreveu João do Rio. Pessoas de ar enfadonho que "acham defeito em tudo porque não podem sorrir, sorriem porque não podem rir, falam baixo porque já não podem gritar".

Mirava um povo que tinha a pretensão de não ser brasileiro e menosprezava tudo o que era feito aqui. Comida brasileira? Só se for em casa. Cerâmica nacional? "Coisas de índios".

Uma gente mais íntima da Europa do que da vida na esquina. Metidos a gentlemans, não conseguiam se comunicar sem usar termos em inglês e se deslumbravam ao encontrar qualquer estrangeiro.

Só consigo pensar nas semelhanças com os nossos dias.