Éric Vuillard: a balela da honra quando guerras e lucros se misturam

Como boa parte do que há de melhor na literatura contemporânea, é difícil jogar o texto de Vuillard numa caixinha única. O tom predominante é o de ensaio. Aqui e ali, no entanto, o autor parece recorrer à ficcionalização na hora de construir pormenores, de valorizar certas passagens.

Realiza esse trabalho com a linguagem enquanto escarafuncha a saída da França da Guerra da Indochina, iniciada após a Segunda Guerra Mundial e precursora da Guerra do Vietnã. Éric alterna o texto entre espaços e momentos diferentes do processo de debandada francês de mais uma carnificina colonialista. É a busca tal saída honrosa.

O autor ora mostra empresas como a Michelin fazendo muito dinheiro no sudeste asiático baseado em abusos sórdidos que ecoam os tempos de escravidão. E ora nos leva para os bastidores das negociatas entre políticos e donos da grana nos salões e restaurantes mais nobres da França.

O leitor familiarizado com momentos importantes da obra de caras como Gabriel García Márquez e Mario Vargas Llosa talvez perceba um diálogo com a América Latina em "Uma Saída Honrosa". Em "A Festa do Bode" e "Cem Anos de Solidão", o peruano e o colombiano dão contornos ficcionais a como países ricos se intrometeram - e se intrometem - em nossa região para favorecer seus empresários.

Ao olhar para a Indochina violentada pelos franceses, Vuillard faz algo semelhante, ainda que com uma proposta estética bastante distinta. Não por acaso, sacanagens da United Fruit Company na Guatemala, com direito a orquestrar um golpe de estado que entregou o governo aos militares, são lembradas no livro do francês.

"Estamos em 1º de maio. Nas Tulherias, uma menina vende ramos de lírios-do-vale. Em Genebra, onde foram abertas negociações de paz, enquanto a guerra continua, passeiam nos parques, distraem-se. Mas em Diên Biên Phú, é o fim. Cega-se em qualquer lugar, nos túneis, na beira das trincheiras, rolam-se os mortos para o mais longe possível", lemos.