'Avalovara': nova vida para um dos grandes livros da literatura brasileira

Pelas páginas de "Avalovara", tido como o principal livro do pernambucano Osman Lins, a forma e as camadas interpretativas não escancaradas pelo texto são aspectos fundamentais.

"Avalovara" foi publicado originalmente em 1973. Com o centenário de nascimento de Osman, celebrado no dia 5 de julho, pipocaram bons leitores recordando a qualidade do romance, um dos mais importantes da literatura brasileira na segunda metade do século passado.

O autor pode até ser lembrado com mais frequência por trabalhos como "Lisbela e o Prisioneiro", levado para o cinema, mas é "Avalovara" que faz de Osman um artista cultuado.

Numa brincadeira cruzando datas que poderiam aproximar Osman e Franz Kafka (o brasileiro nasceu no mesmo ano em que o autor de "A Metamorfose" se foi), o escritor e crítico literário Braulio Tavares nos dá uma ideia de como Lins era obsessivo na hora de pensar os romances da fase mais experimental de sua carreira.

Osman, o "profeta da ordem estrutural", é um escritor "para quem um romance deveria ter a mesma complexidade de simetrias e equilíbrios que encontramos numa catedral gótica, num vitral, num bordado, num relógio de pêndulo, num observatório astronômico", considera Braulio num artigo publicado no Mundo Fantasmo.

Outro leitor que estimo e que recentemente escreveu sobre a obra-prima de Osman foi Pedro Fernandes, professor e doutor em estudos da linguagem.