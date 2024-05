'Amigos imaginários', Rio Grande do Sul e o impacto eterno na vida do órfão

A vida no resto do mundo, entretanto, continua. Estreia nessa quinta (16) o filme Amigos Imaginários, com Ryan Reynonlds, que vive Cal, e Cailey Fleming, a garota Bea. O filme é dirigido por John Krasinski, que também faz o pai de Bea na história.

Bea ficou órfã na primeira infância e desde que a mãe morreu procurou evitar as brincadeiras criativas como as que fazia com ela em casa. Aos 12 anos, é uma garota séria e fechada e demonstra bem pouco as emoções. Até que precisa enfrentar o mesmo pesadelo outra vez: seu pai adoece e, enquanto se trata, ela precisa viver com a avó. Ali, descobre um mundo fantasioso de amigos imaginários que vai, aos poucos, rompendo as cascas que ela criou para si e devolvendo a esperança.

Em inglês, o nome Amigos Imaginários (Imaginary Friends) forma a sugestiva sigla IF. E isso quer dizer "Se...". Não há expressão mais usada para alguém que perdeu pai ou mãe na juventude. E se meu pai estivesse aqui? E se eu soubesse, na vida adulta, o que ele responderia para determinada situação? E se eu pudesse falar com ele? E se ele me apoiasse agora? E se fosse possível um abraço? — isso só para citar alguns dos tantos "ifs" que me pergunto diariamente há décadas.

Na pré-estreia do filme, no sábado (11), no Shopping Cidade Jardim, enquanto crianças se empolgavam com as cenas fofinhas que misturam cartoon com gravações de gente de verdade, mães e pais soluçavam. A criança sem pais é o medo mais presente da maternidade. A gente, quando tem filho, não pode se dar ao luxo de morrer. Ver a garotinha de pink com a chupeta azul me gela a espinha porque eu quero que ela encontre os papais dela (vai encontrar), mas também porque eu sou ela. Como sou a Bea do filme infantil, ensimesmada com suas tristezas mais indissolúveis.

O buraco fundamental

O filme Aftersun, de 2022, coloca esse vazio existencial do "If" de uma maneira menos evidente. Ali, uma garota de 20 e poucos anos relembra sua viagem de férias com o pai na infância. A colagem de cenas é poesia pura: insegurança, depressão, cuidado e carinho em longas tomadas silenciosas nem sempre sequenciais. Curioso, é bem assim que me lembro de meu pai, em uma costura que aprendi a fazer com a memória para poder ficar com alguma coisa que fosse nossa de fato.