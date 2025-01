BBB 25: Prêmio de até R$ 6 milhões e robô fofoqueiro; veja mais spoilers

O apresentador do BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt, e o diretor do programa, Rodrigo Dourado, revelaram detalhes inéditos da nova temporada da atração, que estreia na próxima segunda-feira (13).

Veja as novidades

O vencedor do BBB 25 vai levar para casa um alto prêmio em dinheiro, mais brindes. Ao final da temporada, o participante que se sagrar campeão pode sair com até R$ 6 milhões, sendo R$ 3 milhões em dinheiro do prêmio do vencedor, e mais R$ 3 milhões fracionados em prêmios, como carros, ao longo do jogo.

Entre as principais novidades para a edição deste ano, também está "Seu Fifi", que será o robô fofoqueiro do jogo. O roBBB vai filmar e registrar conversas entre os participantes e vai mostrar de acordo com a escolha do público.