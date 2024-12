Namorada de Belo cobra R$ 20 para deixar fãs por dentro de suas 'fofocas'

A primeira-dama do pagode parece ter se preparado para o interesse de muitos fãs. Ela viajou com uma equipe que cuida de cada detalhe do que é publicado nas redes.

E, todos ao redor de Rayane — incluindo a mãe dela, sogra de Belo — tem tratamento VIP, com o direito a camarote privativo nas festas, e primeira fila nos shows do navio. Além de open bar, open food e hospedagem no local mais nobre do cruzeiro.

Discretos, Ray (como é chamada pelas pessoas próximas) e Belo não ficam juntos em público. No entanto, durante o show mais intimista, no teatro do navio, o pagodeiro cantou para ela diversas músicas de amor, e apontou para a influenciadora ao falar de paixão.

Quem é a nova affair?

Rayane Figliuzzi já foi apontada como amante de Belo, quando ele estava com Gracyanne. No entanto, tudo indica que eles começaram a se envolver mais depois que o pagodeiro se separou. Ela é modelo, empresária e, segundo Splash, tem passado criminoso.

Também atriz, essa não é a primeira vez que ela ganha notoriedade. Em 2017, ela estrelou o clipe da música "Aquela Mina", de MC Mateus.