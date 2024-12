Ex-BBB e Ex-Brincando com Fogo são impedidos por contrato de assumir affair

Nizam, ex-participante do BBB 24, e Victoria Macan, influenciadora que participou do "Brincando com Fogo" (Netflix), estão vivendo um romance. No entanto, estão proibidos de assumirem publicamente e até de posarem juntos.

A coluna descobriu que os dois, apesar de estarem curtindo juntos o navio de Belo - com direito a beijinhos em público e mãos dadas - precisam manter a relação em segredo por um contrato com a MTV.

O romance começou nas gravações da nova temporada do "De Férias com o Ex", que só será exibida em 2025. Até lá, o "mistério" precisa permanecer.