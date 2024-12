Belo faz show exclusivo para público VIP com Rayane na primeira fila

Belo subiu ao palco do teatro do seu cruzeiro para apresentar o espetáculo exclusivo "In Concert". Apenas 200 convidados VIPs tiveram o privilégio de assistir à performance do cantor, que trouxe um repertório repleto de seus maiores sucessos.

Na primeira fila, Rayane Figliuzzi, 26, namorada de Belo, era uma das mais empolgadas. Acompanhando cada canção, ela cantou junto com o artista durante todo o show, além de registrar o momento em vários vídeos. Antes do espetáculo começar, Rayane posou sozinha para os fotógrafos, esbanjando estilo.

O teatro reservado, com assentos limitados a convidados diretos do cantor, proporcionou um clima intimista e exclusivo. O público, incluindo Rayane, vibrou a cada música, transformando o show em um momento único.