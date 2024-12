Anitta dá fora após cantada no Carnatal: 'Tua mãe sabe que você está aqui?'

Anitta estava com a língua afiada em seu desfile no corredor da folia do Carnatal, e não teve muita paciência para um jovem de 18 anos que pediu uma "chance" com ela.

Em cima do trio, ao avistar o fã apaixonado, ela falou: "Tua mãe sabe que tu tá aqui, menino? Você não tem nem idade para estar acordado agora". O vídeo do momento viralizou nas redes sociais.

O jovem que tentou algo com Anitta era sobrinho de uma apresentadora de um canal local. Ele insistiu: "Anitta, você é a mulher mais linda que eu já vi na minha vida".