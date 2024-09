Lembra dela? Ex-BBB Sarah evita Juliette e diz que política a prejudicou

Personagem marcante do BBB 21, Sarah Andrade relembrou sua passagem pelo reality e contou com quais brothers mantem contato.

Andrade admitiu ter pouca intimidade com a vencedora daquela edição, Juliette, e evita falar da cantora. "A conversa que a gente teve foi mais em evento", declarou ela em conversa com a coluna, citando GIl do Vigor, Thais, Bill, Arthur, Caio e Fiuk como colegas de confinamento com quem interage.

Sarah, que chegou a ser cotada para vencer aquela edição, admitiu que questões políticas lhe afetaram. "Já tem tempo, mas na época prejudicou. Agora a galera me conhece de verdade, depois que você sai é outra coisa, o jogo acaba e aí é diferente".