Juliana Paes faz mais de 50 selfies em quatro minutos: ‘Gosto de gente’

Juliana Paes, 45, foi bastante assediada pelos fãs na chegada ao Rock in Rio neste domingo (22).

Este colunista observou que Paes fez mais de 50 selfies em quatro minutos em seus primeiros momentos na Cidade do Rock. "Eu gosto de gente, gosto do público, é matéria humana para mim", afirmou ela.

Paes ainda alfinetou os artistas que não gostam de tirar fotos com os fãs. "Não acredito em artista que não gosta de estar junto com o povo. Me sinto em casa abrançando as pessoas. Não me sinto à parte delas. É como se fosse minha família, é gostoso. Nos dias em que estou mais cansada, sem energia, eu me preservo, mas normalmente estou bem disposta para isso".