Deborah Secco nega mágoa, mas admite que foi a Globo que rompeu contrato

Deborah ressaltou que não ser contratada lhe permite maior possibilidade de escolha. "Foram anos ali fazendo papéis que talvez se eu estivesse nesse outro lugar não fizesse. Então agora as pessoas vão entender um pouco quem sou através das minhas escolhas".

Contrato de Secco com a Globo foi encerrado recentemente, mas ela já tem um novo projeto com a emissora. Paralelamente, ela se prepara para reviver Bruna Surfistinha nos cinemas e também revelou desejo de atuar nos bastidores, atrás das câmeras. "Penso em dirigir, escrever, me aventurar em outras coisas também".