Caio Castro diz que prefere ficar longe dos holofotes: 'Confortável'

O agora piloto Caio Castro afirmou, neste domingo (22), no Rock in Rio, estar "confortável" longe dos holofotes após deixar de fazer novelas.

O que ele disse

Castro disse que tentou "conciliar" a carreira de ator e a de piloto em 2022, mas não teve resultado positivo. "Eu tentei em 2022 conciliar as duas coisas. Não consegui. Não dá para fazer as duas coisas na alta performance e com excelência, então eu tive que optar [pela carreira de piloto]. Acho que depois de quase 18 anos dedicado 115% para a carreira de ator, decidi, de uma forma estruturada, calma e sem emoção, me dedicar as pistas, um trabalho no qual eu venho fazendo concomitante com a carreira de ator desde 2008. Agora necessitou uma atenção maior".

Longe dos holofotes, ele diz que prefere ficar assim. "Eu particularmente prefiro onde estou, é mais confortável, acho que o foco fica onde tem que tá, que é na minha performance na pista".