Biancardi faz exigências, foge de jornalistas e ganha fama de antipática

Linda, estilosa e? antipática? Bruna Biancardi fez uma aparição no Rock in Rio na noite de hoje, mas não se mostrou muito acessível, e acabou ganhando fama de antipática nos bastidores.

A influenciadora chegou à Cidade do Rock e foi direto fazer fotos no estande de uma marca — ela foi paga para estar no local. Lá, a assessoria logo avisou a exigência dela: diferentemente de outros artistas, Biancardi não falará com jornalistas.

Segundo apurou a coluna, Bruna e sua equipe estavam com medo da imprensa fazer perguntas sobre a vida pessoal, e teria dito para pessoas nos bastidores que gostaria de ter "controle" de tudo que fosse publicado sobre ela no lugar.