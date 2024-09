Rogério Flausino minimiza atrasos no Rock in Rio: '1º vez em 40 anos'

Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest, minimizou as falhas técnicas que provocaram caos no cronograma do Rock in Rio deste sábado (21), e que ocasionaram cancelamento do show de Luan Santana.

Flausino, que se apresenta sem sua banda, disse que os atrasos são "chatos", mas que essa foi a primeira grande falha do festival em 40 anos. "Eu entendo porque isso nunca aconteceu no Rock in Rio, a primeira vez foi hoje, tiveram realmente um problema técnico. Em 40 anos de festival, uma única vez com esse tipo de problema, 'está bom'", declarou em entrevista à imprensa.

O cantor também enalteceu a iniciativa do festival de promover um dia inteiro dedicado a música brasileira. "Foi uma gentileza do festival essa ideia, essa iniciativa com todas as tribos. Isso é o Rock in Rio, a cartilha é essa, a diversidade, vamos misturar. A gente vai subir em uma turma de amigos".