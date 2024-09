Mel Maia fala sobre doação de bolsa que ganhou de MC Daniel: 'Faço doações'

Marcando presença em mais um fim de semana de Rock in Rio neste sábado (21), Mel Maia falou sobre sua polêmica mais recente: a doação de uma bolsa que ela ganhou do ex, MC Daniel.

O que ela disse

A atriz afirma já estar "acostumada" a falarem dela e que as pessoas costumam "falar sobre tudo". Ela conta que faz "muitas doações" e, por isso, a bolsa também foi doada. "Eu faço muitas doações. Eu vendo muita coisa. A gente recebe muita coisa. A gente ganha muito presente. A gente ganha muita roupa, muita bolsa. A gente acaba não tendo muito espaço em casa. Então, eu faço muitas doações e vendo também muita coisa. Dou coisas, tipo, para minha irmã vender. E vendo também por minha parte. Tenho grupos de vendas e faço muitas vendas".

Mel relata que não gosta de deixar nada guardado. "Tem coisas, assim, que a gente acaba não lembrando de onde vem. Mas pode ser um presente mesmo, que você não usa mais. Pode ser um presente que eu não uso mais. Eu vou fazer o quê com o presente? Não vou deixar guardado. Sabe, eu acho que posso vender. Eu posso dar para alguém. Quando é algo que tem mais valor, acho que cabe mais vender".