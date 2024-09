'Katycat encarnada': Isabelle Nogueira exibe tatuagem igual a de Katy Perry

A influencer explicou que para cumprir alguns trabalho no festival, precisou se separar do namorado, Matheus Amaral, que tinha um evento em sua cidade natal, Alegrete, no Rio Grande do Sul. "Hoje é um dia muito importante para ele e me cortou o coração não poder viver esse momento com ele, mas eu tinha meus compromissos aqui."

Sobre a pressão do público sobre o casal, a dançarina responde: "A gente não se cobra, só vive esse momento. Nós realmente somos muito apaixonados, ele faz muita falta para mim. Nosso relacionamento não é apenas namoro, é muita parceria e amizade, então vivemos cada momento sem ansiedade."

Tento passar um pouco da minha experiência para ele, vamos conversando, é muito amadurecimento. Tem que ter muita cabeça e consciência para aproveitar também, porque é um momento incrível que a gente está vivendo e não deixar respingos acabar com esse momento alegre.

Com as redes sociais, Isabelle conta que lida com os comentários fazendo um filtro do que é bem-intencionado: "Se tem crítica construtiva eu agradeço, mas tem umas que eu leio e digo 'Essa pessoa não está em um bom dia', deixo de lado e nem paro meu tempo, porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu realmente não respondo."