Ex-global ganha R$ 250 por dia como barman do Vipão no RIR: 'Imprevistos'

Nem só nos holofotes e glamour estão os globais neste Rock in Rio. No Vipão, bem do ladinho de muitos cliques e selfies, o ator Juliano Lobreiro - que ficou conhecido na série "Filhos de Eva", da Globo, e recentemente participou de "Pedaço de Mim", na Netflix - prepara drinks e ganha R$ 250 por dia.

Juliano não costuma ser reconhecido atrás do balcão, e fica só de olho nos colegas que são assediados por fãs e jornalistas. O bar que ele trabalha é o mais próximo do "vipaço", onde só entram as "celebridades A".

Abordado por este colunista, entre o preparo de um drink e outro, Juliano diz que passou por "imprevistos na profissão". Ele estava confirmado em projetos na Globo que acabaram não rolando, como a última temporada de "Malhação" - que foi cancelada antes mesmo de estrear.