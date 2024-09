Marcus dá adeus ao perrengue e celebra mais de 15 publis: 'Graças a Deus'

Fã de Rock in Rio, o ex-bbb Marcus Vinícius deu adeus aos perrengues e agora curte o festival de camarote.

Se antes o comissário de bordo precisava dormir na grade, agora ele vai direto para a sala vip do evento. "Eu sou apaixonado por Rock in Rio. O primeiro foi em 2013, dormi na grade para assistir Beyoncé, ela é minha diva. Depois fui no único RiR em Las Vegas, em 2022 e agora em 2024", declarou em conversa com esta coluna nesta sexta-feira (20).

Marcus também celebrou o atual momento de sua vida, com diversas muitas de trabalho após o BBB 24. "Foi uma edição muito boa, então a gente rende frutos muito bons. Fiz mais de 15 publis apesar de ter sido eliminado na quinta semana. As coisas estão rendendo do jeito que eu esperava, graças a Deus".