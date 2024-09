Pocah levará vagão de trem e fará troca de looks em show no Rock in Rio

O espetáculo, que contará com troca de looks, será dividido em três atos: Pocah, Viviane e Mc Pocahontas, assim como seu álbum lançado no início do mês, o "Cria de Caxias". "Acredito que esse show vai marcar uma nova era na minha carreira", falou a artista para a coluna.

Será o debut da 'Viviane'. Vão ter faixas com os grandes sucessos, mas também vão ter faixas novas que vou cantar com exclusividade aqui no Espaço Favela. Vai ser o maior show da minha vida em termos de produção, planejamento e entrega. Eu espero que seja um momento marcante não só para mim, minha família e equipe, mas principalmente para todos que estarão lá assistindo.

Pocah