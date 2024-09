Cleo abre o jogo sobre treta entre Fabio Jr. e Fiuk: 'Problema deles'

No Dia dos Pais deste ano, Fiuk desabafou sobre ser distante de Fábio Jr. e pelo fato de o pai "não quer saber" dele. Na ocasião, Cleo chegou a demonstrar solidariedade ao irmão, mas de forma discreta.

Relacionamento entre pai e filho estaria estremecido por dois motivos: Fábio Jr. não teria ajudado a mãe de Fiuk, Cristina Karthalian, quando ela teve um problema de saúde em 2021. Fontes desta coluna também apontam que o distanciamento teria relação com a atual mulher do cantor, Fernanda Pascucc, que não facilitaria a relação do cantor com os filhos.