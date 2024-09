Rock in Rio proíbe megaestrutura, e Ludmilla cogita cancelar show

A passarela do Palco Mundo também não foi liberada para a cantora. Vale lembrar que ela sempre utiliza o espaço em seus shows no festival. No Palco Sunset, em 2022, ela pediu para construírem uma passarela especialmente a ela.

Ludmilla é conhecida por levar grandes estruturas a festivais. No The Town, por exemplo, ela levou sua própria estrutura de transmissão, com 13 câmeras exclusivas.

Segundo fontes da coluna, a prioridade do festival hoje é o show de Travis Scott. E, por conta do show dele, Ludmilla não poderá fazer as modificações que já estavam acordadas com o Rock in Rio. Isso foi informado para Ludmilla apenas nesta sexta.

Ludmilla já havia planejado um super after para comemorar a estreia dela no Palco Mundo. Ela tinha planejado receber seus convidados em um beach club na Barra da Tijuca.

Procurada, a assessoria de imprensa de Ludmilla confirma o impasse, e ainda não se sabe se a cantora se apresentará. A coluna também procurou a organização do Rock in Rio, que não se manifestou. O espaço segue aberto.