Boca Rosa diz que 'não sabe' se está mais namorando: 'Problemas de casal'

Bianca Andrade, a Boca Rosa, admitiu que está em crise no relacionamento com Luca Dafrrè, após os fãs notarem que o modelo italiano deixou de seguir a influenciadora no Instagram.

Questionada nesta sexta-feira (13) pela coluna, ao chegar no Vipão do primeiro dia de Rock in Rio, Bianca destacou que seu status amoroso é uma incógnita. "Ai, não quero falar disso. Não quero falar porque não sei se a gente tá namorando. Não sei. A gente tá conversando. Sabe coisa de casal? Então", declarou.

Dafrrè é modelo fitness, influenciador digital e natural de Trento (Itália). Desde que assumiram publicamente o relacionamento, eles têm optado pela discrição e mantinham a relação à distância — ele já desembarcou no Brasil para visitar Bianca.