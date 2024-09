De saída da Record? Rodrigo Faro joga a decisão para as mãos da emissora

Segundo um levantamento do F5, com índices na Grande São Paulo, o Hora do Faro, exibido das 16h às 18h, tem média de 4 pontos de audiência em 2024 (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores). Segundo o levantamento, este seria o pior cenário desde que o apresentador se mudou para os domingos, em 2013.

"Meu contrato está terminando no fim do ano. É claro que eu quero ficar, mas o futuro a Deus pertence, vamos ver o que vai acontecer. Só saio da Record o dia que a Record não me quiser mais. A partir daí a gente toma decisões, se vai descansar ou se vai para outra emissora. Deixa rolar", diz ele, como uma resposta ensaiada, para cada jornalista que o questiona do assunto.

Perguntado por este colunista se o tema o incomoda, Faro ri e diz que não:

Todo ano é a mesma coisa. Toda vez que meu contrato vai vencer vem as especulações. Ele vai para o SBT? Vai para a Globo? Vai ficar na Record? Sempre entrego na mão de Deus e deixo rolar.

O que se sabe é que a permanência de Faro na Record em 2025 é realmente incerta. A coluna apurou que o próprio apresentador aguarda uma possível mudança e comenta sobre isso nos bastidores - seja com o fim do contrato ou com mudanças dentro da própria emissora - mas ainda aguarda receber propostas.