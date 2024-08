Bernardinho e Ana Paula Araújo estão juntos há meses; saiba os bastidores

Quem circula por eventos e restaurantes no Rio de Janeiro, especialmente os do Leblon e Ipanema, na Zona Sul, não se surpreendeu com a notícia de que Bernardinho, 64 anos, e Ana Paula Araújo, 52, estão namorando. Os dois já são vistos juntos há alguns meses.

A informação sobre o namoro foi antecipada pelo colunista Valmir Moratelli, da VEJA, e esta coluna foi atrás de descobrir os bastidores da relação.

Pessoas próximas ao técnico da seleção de vôlei masculino e da jornalista da Globo contam que eles já são vistos há pelo menos 5 meses, e não escondem a relação, apesar de nunca terem feito declarações de amor nas redes sociais.