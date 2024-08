Nova mansão de Wanessa Camargo não é presente de Zezé; saiba detalhes

Wanessa Camargo deixará a casa da mãe, Zilú Godoy, em um condomínio em São Paulo.

A coluna apurou que a cantora está em negociações finais para se mudar para uma mansão de R$ 5,5 milhões. O imóvel luxuoso fica localizado no Condomínio Alphaville Residencial 10.

Ao contrário do que circula na mídia, Wanessa não ganhou ou ganhará de presente a mansão de Zezé Di Camargo. Segundo fontes da coluna, a cantora e ex-BBB pretende fazer um consórcio do imóvel, e pagará diretamente a casa. Ela até teria conversado com o pai para que ele fosse seu fiador no consórcio, mas desistiu da ideia.