Isabelle Nogueira deixa contrato com a Globo e assina com a Mynd

Fátima Pissarra, CEO da Mynd, destaca a importância da inclusão de Isabelle no time. "Isabelle traz uma autenticidade e paixão que são inspiradoras. Sua dedicação à cultura amazônica e às causas sociais ressoam profundamente com os valores da Mynd. Estamos entusiasmados em ajudá-la a amplificar sua voz e promover suas causas de forma ainda mais eficaz", afirma.

A Mynd passa a empresariar Isabelle em diferentes áreas, como gestão artística e de imagem, comercial, comunicação e digital.

Quem saiu e quem segue na Globo?

O fim dos contratos da Globo com os ex-participantes do BBB 24 aconteceu ontem. Até o momento, a emissora anunciou que Beatriz Reis - sucesso comercial - e Giovanna Pitel renovaram e seguem trabalhando com a agência do "plim plim".

Davi Britto não teve seu contrato renovado.

Alane Dias negou a renovação de seu contrato e fechou com a BPMCom. A ex-BBB terá um empresário que já cuidou das carreiras de Bruna Marquezine e Isis Valverde.