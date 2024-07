Bastidor com Eliana e 'imagem desgastada': Tati fala de nova fase na Globo

"Olha, eu nunca folgo! O meu trabalho se mistura com o que amo na vida pessoal. Me sinto sempre trabalhando, e quem fala que nunca folgo está coberto de razão", afirma Tati quando questionada sobre "trabalhar demais".

No entanto, a apresentadora diz que agora é o momento de "gastar a imagem":

Não me preocupo [com comentários que falam sobre a imagem desgastada]. Temos pessoas que amam a gente e outras que não amam. Não somos obrigados a amar todo mundo. Brinco: 'Sou CLT, carteira assinada. Meu chefe fala e eu faço, poxa vida'. Tenho aproveitado as oportunidades que me dão. Quero mais é poder agarrar as oportunidades. E sei que estou dentro de um ambiente que cuida de mim e da minha imagem. Por enquanto estamos gastando a imagem, deixa gastar.

Convite para o Saia Justa

O convite para ser uma das apresentadoras do Saia Justa veio como um sonho para Tati Machado:

"Estava no banho e meu chefe me ligou. Sabe quando o chefe liga e você quer atender de qualquer jeito? Corri, tirei o shampoo e não consegui atender. Retornei e ele me convidou. Não estava esperando. Aceitei na hora. 'Claro que sim. Vou dar o melhor de mim'. Quero poder mostrar a Tati que sou e que as pessoas já assistem na televisão, mas também poder mostrar meu lado mulher", diz.