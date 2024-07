Zilu revela que seu irmão acobertou traição de Zezé: 'Não tinha coragem'

Em conversa com Camila Moura, a ex de Lucas Buda, Zilu concordou que "homem acoberta homem" e revelou a experiência com o irmão. "Ele não tinha coragem de me contar. Acho que ele teve medo de perder o emprego, porque tinha um cargo importante [com Zezé]", disse. A entrevista completa vai ao ar hoje (11) às 15h no canal Coisas de Zilu do YouTube, e no site dela (www.cafecomresposta.com.br) mas o trecho foi adiantado para a coluna.

Zilu ainda disse que seu irmão chegou a buscar a amante de Zezé no aeroporto. "Quando soube, confrontei meu irmão, e ele disse: 'Ele nunca vai te largar, não é nada sério, é uma qualquer'. Mas não é assim".

Programa é 'tapa na cara' de Zezé

Pasin diz achar o estilo do novo programa interessante, e comemora: "Ela dá um 'tapa na cara' do Zezé a cada programa. Não só pelas coisas que revela, mas pela maturidade com a qual lida com o assunto hoje".

Com uma traição que ocorreu há mais de dez anos, a mãe de Wanessa consegue fazer o assunto render até hoje trazendo novos detalhes. "Não sabia disso, do irmão. É chocante", diz Pasin.

Chico Barney concorda e diz que o novo programa funciona como uma "terapia de choque" e um "descarrego" para ela.