'Ainda Estou Aqui' leva o prêmio de Melhor Roteiro do Festival de Veneza

Fernanda Torres era umas das favoritas ao prêmio de melhor atriz, mas quem levou foi Nicole Kidman por "Babygirl". Murilo e Heitor dedicaram o prêmio à atriz, que má das mais elogiadas pela crítica que segue o festival.

A chegada dela fez a Eunice renascer. A gente viveu muitos anos com ela só na página, na nossa cabeça e no nosso coração. A Fernanda chegou e já na primeira leitura tomou nossos corações.

"Ela também é roteirista, escritora, atriz. Ela é uma colaboradora incrível durante todo o processo. Foi uma das maiores honras que a gente poderia ter, trabalhar com, além do Waltinho", comentou Murilo. "E a generosidade com que ela fez esse papel foi um aprendizado todos os dias. A Eunice não existiria sem a Nanda", completou Heitor.

O fato de se tratar de um roteiro baseado em um livro também ressalta a importância da obra que originou o filme. "Esse prêmio também é dividido com o Marcelo e com todos os Paivas, as irmãs todas que nos receberam e contaram todas as histórias, dividiram todos os segredos e histórias dessa família e nos deixaram contar essa história na tela", comentou Heitor.

Com a premiação, o Brasil deixa sua marca em Veneza 2024 e inicia a carreira do filme em direção ao Brasil de Oscar 2025. Ainda que o prêmio para Fernanda, altamente defendido pela crítica internacional que segue o festival ao longo da semana, não tenha vindo, "Ainda Estou Aqui" sai forte para a candidatura de Melhor Filme Internacional e deve fazer carreira de sucesso em outros festivais internacionais deste semestre, como o Festival de Toronto, que ocorre nesta semana.

Sobre a premiação, Isabelle Huppert, presidente do júri, declarou que o prêmio se deu porque se trata de um roteiro que vai na contramão do que se espera. "Achei que o filme é o retrato de uma mulher e, ainda que a gente saiba os eventos, o que está acontecendo, a história nunca nos leva onde a gente acha que vai levar. A gente espera que a história se desenrole do jeito que ela evolui. E quanto mais avança mais a gente se importa com os personagens", comentou.