Melancolia e nó na garganta: 'Vitória' expõe realidade surreal do Brasil

Breno sempre foi um diretor do cinema humanista, com filmes em que diretor nunca brilhou mais que os personagens em suas histórias muito humanas, como um pai que luta pelo futuro dos filhos em "Dois Filhos de Francisco", a relação também de pai e filho em "Gonzaga : De Pai Pra Filho" e a relação entre um caminhoneiro e um menino para quem dá carona em "À Beira do Caminho".

Era de se imaginar que em "Vitória" não seria diferente. O olhar humanista do filme, que parece simples, mas é certeiro ao narrar com simplicidade, mas engenhosidade a surreal história de Dona Nina, começa no roteiro. Inspirado no livro "Dona Vitória Joana da Paz", do jornalista Fábio Gusmão, o roteiro foi escrito por Paula Fiúza, com colaboração de Breno Silveira, e conta a história pelo olhar da personagem. É o choque e o horror que ela experimenta ao se dar conta que a janela dela que um dia deu vista para a floresta hoje tenha como cenário uma boca de fumo que é só a porta de entrada não para a comunidade que se espalha pelo morro, mas também para uma rede de crimes e corrupção tão absurda quanto banal em uma terra em constante transe.

Fernanda Montenegro (Dona Nina) e Thawan Lucas (Marcinho) em cena de "Vitória" Imagem: Suzanna Tierie/Divulgação

Na trama do filme, que se passa em 2005, Joana Zeferino da Paz se chama Dona Nina, uma massoterapeuta que trabalhou décadas como doméstica e lutou muito para comprar seu apartamento em Copacabana, testemunha de sua janela diversos crimes cometidos pelos traficantes na entrada da comunidade Ladeira dos Tabajaras. Ela tenta fazer uma denúncia (na vida real, foram várias), mas é ignorada pela polícia. Ela, então, compra uma câmera à prestação e passa a registrar a movimentação do tráfico, o aliciamento de menores e até crimes mais graves.

Na verdade, tudo que Nina queria era ter uma vida tranquila, atender seus clientes, receber o menino Marcinho (Thawan Lucas), morador da comunidade, sempre com um sorriso e um pedaço de bolo, papear com sua vizinha Bibiana (Linn da Quebrada) e ver o mar e por do sol nas horas livres. No entanto, sua terceira idade que seria finalmente seu momento de paz, é invadida pela realidade surreal do Brasil. Quando mais que o barulho, mas sim uma bala, entra pela janela, ela tem a primeira grande virada na trama e decide comprar a câmera e dar finalmente as provas que a polícia exige para que alguma ação comece a ser tomada.