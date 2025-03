'Ladrões de Drogas' traz Wagner Moura e Tyree Henry em química perfeita

A conexão do trauma entre Ray e Manny se completa com a conexão tóxica e o pertencimento trágico ao submundo da Filadélfia. Eles tentam sair do destino que se impõe e que, ao mesmo tempo, eles traçaram, mas nesta tragédia grega contemporânea (que também tem espaço para leveza e humor, justiça seja feita) a cidade é um personagem sedutor e dominante.

"A maioria dos personagens que interpreto, que são nativos do lugar, eles são nascidos e criados lá. E, muitas vezes foi também onde eles ficaram. Eles nunca saíram. Há algo sobre esses lugares que eles se sentem em casa, mas também se parecem como uma armadilha repentina. Tornam-se sua própria prisão, de certa forma. E isso não é muito diferente do que o que você vê com o Ray, exceto que, em sua cidade natal, a cidade não só se tornou a prisão, mas a cidade também o mandou para a prisão de fato", comentou Tyree Henry para Splash.

"Então você vê ele com esse imigrante que vem justamente para a Filadélfia e que também está deslocado de sua cidade natal e, depois, também é colocado na penitenciária. Isso faz com que nós nos tornemos o lar um do outro, entende?", completou.

Wagner, que há sete anos mora em Los Angeles e está ainda conhecendo os EUA, concorda. "A oportunidade de trabalhar em cidades como Chicago, quando eu fiz "Iluminadas", ou Filadélfia, para mim é uma descoberta. É como se eu olhasse para o lugar com os olhos de uma pessoa que está descobrindo não apenas uma cidade, mas um país em si. E a Filadélfia é uma cidade muito importante, culturalmente e historicamente, nos EUA, para a história dos Estados Unidos, constitui e tem tantas coisas, os direitos, a diversidade", comentou o ator.

"Há tantas coisas que, para mim, são apenas aprendizado, e que fazem parte da alegria deste momento na minha vida. A verdadeira alegria é feita desse tipo de coisa. Como conhecer alguém como Brian, me tornar amigo dele, realmente amá-lo do jeito que eu amo e para estar em um lugar como Filadélfia, conhecer a cidade, ver a estátua de Rocky Balboa e tudo o que eu assistia quando era criança, coisas assim", continuou o ator, já apontado pela imprensa norte-americana como forte candidato ao Emmy (o Oscar da TV americana) em 2025 por sua performance como Manny.