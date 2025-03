Wagner Moura sobre 'Ladrões de Drogas': 'O personagem mais frágil que fiz'

Brian Tyree Henry e Wagner Moura estrelam 'Ladrões de Drogas', nova série do Apple TV+ Imagem: Divulgação/Apple TV+

"Talvez seja o personagem mais frágil que já fiz, mais vulnerável. Mais aberto à emoção escancarada que eu já fiz", declarou Wagner em entrevista para Splash. "Isso dá um certo humor à série, pois os dois vivem situações quase de casal", completou o ator. "São dois caras com dinâmicas muito diferentes. O Ray é o alfa e o Manny é aquele mais frágil, que também é uma questão na relação deles", acrescenta Wagner, que atualmente mora em Los Angeles e entrou literalmente na véspera das filmagens para a equipe, pois o ator que havia sido escalado para o papel saiu do projeto pouco antes do início das filmagens.

Além do roteiro nada óbvio de Peter Craig (de "Top Gun: Maverick", "Gladiador 2" e "Jogos Vorazes"), a produção de Ridley Scott, que dirige também o primeiro episódio, foi um fator decisivo para que o brasileiro topasse o desafio. E que desafio! Em uma sexta, Wagner fez uma reunião online com Scott e Craig, viajou para a Filadélfia no sábado e, na segunda, já estava no set filmando. Ter pouquíssimo tempo para se preparar para o papel fugiu ao habitual do ator brasileiro, que costuma mergulhar fundo nos projetos. Para "Narcos", por exemplo, chegou a se mudar para a Colômbia com a família.

Ao mesmo tempo, a vulnerabilidade que a falta de preparação poderia trazer ao ator serviu como uma fragilidade a serviço do próprio Manny. Afinal, como outros que Wagner já viveu, Manny é um personagem trágico, perturbado, porém frágil. Ele vê em Ray a única família que tem, mas quer construir uma nova com Sherry. Para isso, terá de abandonar o amigo e recomeçar. No caminho, a dependência em drogas e um passado de desamparo (sua irmã, que ele cita rapidamente, está no Brasil e deduzimos que não há outra rede de apoio que o sustente caso nada mais dê certo). Nesse bromance ora engraçado ora dramático, Ray e Manny são dois seres encurralados, correndo por um labirinto em que há uma armadilha em cada canto.

Enquanto Ray quer apenas sobreviver e se livrar da gangue de motoqueiros, de um cartel mexicano e da própria polícia, Manny quer sobreviver para limpar sua consciência e embarca em uma espiral de abuso de drogas, culpa e tentativa de recomeçar, ainda que de forma muito desajeitada.

Ao mesmo tempo em que Wagner é um personagem latino representando mais uma vez a parcela da população que é excluída e considerada inimiga, principalmente em tempos sombrios como os atuais em que imigrantes deportados são "devolvidos" acorrentados para seus países de origem, Manny não é um estereótipo ambulante. Ele é sensível, quer fazer as contas com seu passado, seguir em frente e pagar o preço por suas ações.