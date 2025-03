É Tudo Verdade: festival de docs celebra 30 anos de olho no futuro e na IA

A programação inclui ainda conferências, debates e sessões em streaming, de 3 e 13 de abril, simultaneamente em cinco salas em São Paulo e em três salas no Rio de Janeiro.

"O fato deste festival alcançar neste ano sua 30ª edição confirma, antes de tudo, nossa confiança inicial: o documentário estava a exigir uma janela anual especifica no país, que propiciasse o acesso do público das salas à excelência e à originalidade da produção não-ficcional brasileira e internacional. O documentário pedia uma janela anual específica no país que propiciasse o acesso do público das salas à excelência e à originalidade da produção, para muito além da limitada visibilidade deste cinema no mercado desde sempre", avaliou Amir Labaki.

Cena de "Ritas", de Oswaldo Santana, documentário que abre o festival "É Tudo Verdade" em São Paulo em 2 de abril Imagem: Divulgação

Neste ano, foram mais de 2100 inscritos, em um sinal claro da vitalidade do formato, que cada vez mais revela as histórias reais, seus desafios e complexidades. Nas já tradicionais sessões de abertura realizadas nas duas cidades, terão pré-estreia mundial dois documentários brasileiros que narram a trajetória de duas estrelas da cultura brasileira, Rita Lee e Marília Pêra. "Ritas", de Oswaldo Santana, será exibido aos convidados no dia 2 de abril, às 20h30, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. No Rio, a abertura para convidados exibe "Viva Marília", de Zelito Viana, no dia 3, às 20h30, no Estação Net Botafogo.

"Nas aberturas, teremos dois filmes que celebram duas artistas essenciais, das mais marcantes da cultura brasileira. É muito bacana ver que o documentário brasileiro tem se sofisticado, esses dois filmes são muito diferentes e é uma alegria e uma honra exibir esses filmes pela primeira vez no Brasil e no mundo", comentou Amir.

Já que o ano é de celebração, a programação conta com o Especial 30!, com projeções e encontros especiais. Serão exibidos três documentários marcantes da história do evento. "O Velho - A História de Luiz Carlos Prestes", de Toni Venturi, e "Noel Field - A Lenda de Um Espião", do suíço Werner Schweizer, foram os primeiros vencedores das mostras competitivas da segunda edição, em 1997 —não houve premiação no evento inaugural, em 1996. Ganha também nova sessão especial "Cabra Marcado Para Morrer" (1984), de Eduardo Coutinho, que inspira a capa do catálogo da 30ª edição.